اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء والتحفظ على المعدات والأدوات.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 03:10 م
مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء والتحفظ على المعدات والأدوات.. صور جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف، عبارة عن سقف دور أرضي بشارع الهيلتون خلف مكتب البريد بمنطقة حي شمال بمساحة حوالى 70 متر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، للأجهزة التنفيذية والأمنية، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، فى بيان صحفى، أنه فور ورود بلاغ يفيد بالشروع في البناء بالمنطقة المعنية تم التوجه مباشرة إلى الموقع وتم تجهيز حملة مكبرة مكونة من الأجهزة التنفيذية التابعة لمجلس مدينة الأقصر (حي شمال والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية وحملة المعدات الثقيلة) بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر  لتنفيذ الإزالة في المهد حتى مستوى سطح الأرض، وتم التحفظ على معدات البناء (الخلاطة) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قام حي المطار، بقيادة يوسف محمد علي رئيس الحي ومحمد فوزي نائب رئيس الحي، بتنفيذ حملة إزالة تعديات في المهد لعدد 2 سلم خرساني لمنزلين وذلك لمخالفة شروط الترخيص والتعدي على خط التنظيم بطريق نجع العوابد.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، بإيقاف حالة بناء مخالف بجزيرة العوامية بمنطقة حي جنوب، بعد رصد المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لتركيب شدة خشبية لسقف أول علوي مساحة 100 متر، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية في المهد، وذلك بمشاركة حسن عبده رئيس حي جنوب ومسؤولي الحي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (6) (1)
مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (6) (1)

 

مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (5) (1)
مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (5) (1)

 

مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (4)
مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (4)

 

مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (3) (1)
مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (3) (1)

 

مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (6) (1) - Copy
مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (6) (1) - Copy

 

مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (5) (1) - Copy
مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (5) (1) - Copy

 

 


الاقصر

بناء مخالف بالاقصر

اخبار اليوم

مخالفات البناء بالاقصر

اخبار الاقصر

حملات البناء المخالف

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة