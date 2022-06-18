مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء والتحفظ على المعدات والأدوات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف، عبارة عن سقف دور أرضي بشارع الهيلتون خلف مكتب البريد بمنطقة حي شمال بمساحة حوالى 70 متر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، للأجهزة التنفيذية والأمنية، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، فى بيان صحفى، أنه فور ورود بلاغ يفيد بالشروع في البناء بالمنطقة المعنية تم التوجه مباشرة إلى الموقع وتم تجهيز حملة مكبرة مكونة من الأجهزة التنفيذية التابعة لمجلس مدينة الأقصر (حي شمال والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية وحملة المعدات الثقيلة) بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر لتنفيذ الإزالة في المهد حتى مستوى سطح الأرض، وتم التحفظ على معدات البناء (الخلاطة) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قام حي المطار، بقيادة يوسف محمد علي رئيس الحي ومحمد فوزي نائب رئيس الحي، بتنفيذ حملة إزالة تعديات في المهد لعدد 2 سلم خرساني لمنزلين وذلك لمخالفة شروط الترخيص والتعدي على خط التنظيم بطريق نجع العوابد.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، بإيقاف حالة بناء مخالف بجزيرة العوامية بمنطقة حي جنوب، بعد رصد المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لتركيب شدة خشبية لسقف أول علوي مساحة 100 متر، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية في المهد، وذلك بمشاركة حسن عبده رئيس حي جنوب ومسؤولي الحي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (6) (1)



مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (5) (1)



مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (4)



مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (3) (1)



مدينة الأقصر تقود حملة لإزالة 3 مخالفات بناء (6) (1) - Copy