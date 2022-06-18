مدير "تعليم دمياط" يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

دمياط معتز الشربينى

عقدت مديرية والتعليم بدمياط اليوم اجتماعا برؤساء لجان شهادة الثانوية العامة للتأكيد على التعليمات الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 التي من المقرر أن تبدأ يوم 20 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور اللجنة الثلاثية برئاسة كمال نعناع وعضوية صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وهشام القطاوي ومشاركة ايهاب المالكي مدير إدارة شؤون الطلاب ومحمد ربيع مدير إدارة الأمن وصفاء الجزار مسؤولة مخازن المديرية.

في بداية الاجتماع رحب نعناع بالحضور، ونقل تحيات الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، منوهاً إلى ضرورة العمل بمزيد من الجديه والانضباط لإنجاح امتحانات الثانوية العامة والتي تعتبر امتحاناً وطنياً يتطلب ضرورة تعاون الجميع لتهيئة الأجواء المناسبة، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لجميع الطلبة.

واستعرض رئيس اللجنة الثلاثية تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، مشيرًا أنه سيتم السماح بدخول الطلاب لمقار اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحان بساعة، حتي يتثني إتباع الإجراءات الاحترازية والتفتيشية للطلاب قبل دخولهم للجان من حيث قياس درجة حرارة الطلاب وارتداء الكمامات، والمرور عليهم بالعصا الإلكترونية منعا لاصطحاب الطلاب أي أجهزة إلكترونية (موبايل- سماعات)

موضحا أن مواعيد الامتحانات تبدأ حسب جدول الاختبارات في التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن الطلاب لهم فترة سماح ١٥ دقيقة يستطيع دخول اللجان فيها بعد التاسعة صباحا.

وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية أن كتيب المفاهيم سيجري توزيعه على لجان الامتحانات غدا الأحد مؤكدًا ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، ولن يسمح للطالب بالخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة، مشيرا إلى أن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم.

ونوهت اللجنة على ضرورة توضيح تعليمات الامتحانات للملاحظين خلال اجتماع الغد باللجان الفرعية كذلك وضع التعليمات في مكان واضح.

وقامت اللجنة بتوزيع أرقام غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية علي رؤساء اللجان، مؤكده علي سرعة التواصل المباشر في حالة حدوث أي مشكلات قد تعوق سير العملية الإمتحانية بصفة عامة ليتم التواصل مع الجهات المعنية والرد على الاستفسارات التي ترد من اللجان.