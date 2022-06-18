مدير "تعليم الفيوم" تتابع جاهزية استراحات ولجان لامتحانات الثانوية العامة

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة مدى جاهزية المدارس التى سيقام بها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2021م. كما تفقد مديرو الإدارات التعليمية لجان الثانوية العامة وكذلك الاستراحات كل فى إدارته.

كما قامت مدير المديرية بتشكيل لجنه لمتابعة مدى جاهزية لجان الثانوية العامة وكذلك الاستراحات برئاسة حمدى السيد وكيل المديرية وعضوية كل من مراد أحمد حسن مدير التعليم العام، ومحمد فتحى مدير التعليم الثانوى، وأشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات.

ووجهت مدير المديرية، مشرفى الاستراحات بتذليل أى عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصرى وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك وتطبيقا لتكليفات الدكتور الوزير أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات المراقبين، والتى تليق بالمكانة العريقة للمعلم.

حيث تم تجهيز 19 استراحة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، على أعلى مستوى، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، موضحاً أنها تفقدت الاستراحات واطمأنت على تجهيزها بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة والتأكد من إعدادها إعداداً جيداً، مع مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات.

وأشارت مدير المديرية إلى توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات من أسرة والكهرباء والإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة للمراقبين وتتيح إقامة تليق بالمعلمين.