مدبولى: تكليفات واضحة من الرئيس بسرعة وكفاءة التنفيذ لتطوير المدن الجديدة..صور

كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، أكد رئيس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتنفرد بميزات نسبية عن مثيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز، الذي يجعلها درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، وبوابة مصر من جهة الساحل الغربي؛ مشيرا إلى أنها تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق، مضيفا: نواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة وكفاءة التنفيذ، والحرص الشديد على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة ومن بينها العلمين الجديدة، بصورة مستدامة، وهو ما يتطلب تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في المشروعات القائمة بالمدينة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق البرنامج الزمني المخطط.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بتفقد الأبراج بالمنطقة الشاطئية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المقامة بها، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى منها تضم 15 برجا، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني، وجار الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات، مضيفا أنه جار تنفيذ 3 أبراج أخرى حيث وصلت نسبة التنفيذ بالأبراج إلى الدور الـ 30 من إجمالي 44 دورا، وتم البدء في تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالي عدد 7 أبراج، وحاليا في مرحلة الأساسات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب واجهات الأبراج، وأعمال تنسيق الموقع حول الأبراج.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المنطقة الترفيهية، التي تم الانتهاء منها وتشغل مساحة 50.46 فدان، وتتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، و جار حاليا أعمال تشغيلها؛ حيث أوضح وزير الإسكان أن مشروع المنطقة الترفيهية يتكون من بدروم متصل بمساحة 118495م2 يستوعب 2800 سيارة، بالإضافة إلى دورين تجاري أرضي ، ودور أول بإجمالي 40 مبنى بمساحة بنائية 56762 م2، مشيرا إلى أن مساحات المباني تتراوح من 332م2 حتى 3192م2، كما تضم المنطقة الترفيهية فندقا بمساحة 4162م2، وتتراوح مساحات المحلات من 84م2 إلى 731 م2.

وخلال تفقده لمنطقة الأبراج الشاطئية، تابع رئيس الوزراء أعمال الممشى حول منطقة الأبراج الشاطئية من الجهة القبلية والمطل على البحيرات، وقال وزير الإسكان: جار استكمال العمل بالممشى للانتهاء من تنفيذه خلال الشهر الجاري، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الزراعات وتنسيق الموقع بالممشى، بالإضافة إلى نموذج تنسيق موقع على ممشى البحيرات، وأعمال الإنارة، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.

كما شملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي تفقد أعمال تنسيق الموقع بالطرق الرئيسية، وأعمال الميادين بالمنطقة الشاطئية، وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن هناك 9 ميادين بالمدينة تم الانتهاء من بعضها بالكامل وإنارته وجار زراعة الدلتا حوله، ويتبقى العمل بالميادين الأخرى؛ حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بها، وجار استكمال خرسانات المسارات الدائرية والبازلت حول الميادين، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد مهمات الأعمال الكهروميكانيكية وجار تنفيذها، إلى جانب ذلك يتم حاليا استكمال أعمال رخام الأرضيات لعدد من الميادين، حيث سيتم الانتهاء منها جميعا خلال الفترة القريبة المقبلة.





كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال الجزيرة الوسطى الممتدة من طريق A4 وحتى طريق C3 ، والتي تشهد حاليا استكمال أعمال التنسيق بها، وتشمل أعمال الزراعة والإنترلوك، وتخطيط الطريق وأعمال الإنارة.

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