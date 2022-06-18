اليوم السابع
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محكمة النقض تخفف عقوبة الإعدام على متهم بخلية طنطا الإرهابية للسجن المؤبد

السبت، 18 يونيو 2022 07:36 م
محكمة النقض تخفف عقوبة الإعدام على متهم بخلية طنطا الإرهابية للسجن المؤبد محكمة النقض
كتب إبراهيم قاسم

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قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة وذلك على حكم إعدام متهم الصادر من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة إعلامياً بخلية طنطا الإرهابية باستبدالها بعقوبة المؤبد لاتهام المتهم رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

 

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها على المحكوم علية السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام المقضى بها عليه.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بهذه القضية بأن المتهم واخرين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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