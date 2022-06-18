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محافظ كفر الشيخ يعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية.. القبول من 242 درجة

السبت، 18 يونيو 2022 04:27 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية.. القبول من 242 درجة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها "منتظم، ومنازل، وخدمات، وخاص"، للعام الدراسي 2022 - 2023 بمختلف مدارس المحافظة، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ،فى بيان له اليوم ، أن درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023-20022، بمدن، وقرى المحافظة، تحددت بـ242 درجة، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي عام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً وبناء على القرار الوزاري؟،ـ رقم 257 عام 2018.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه  المدارس بتشكل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي بنوعيها علي أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويجري تسجيله من خلال مسئول الاحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق علي أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

 

 

 
 
 
 

 


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