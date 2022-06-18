اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 03:18 م
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محافظ كفر الشيخ: دعم مدن مسير وقلين وبلطيم بمعدات للنهوض بمنظومة النظافة.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 03:00 م
محافظ كفر الشيخ: دعم مدن مسير وقلين وبلطيم بمعدات للنهوض بمنظومة النظافة.. صور جانب من المعدات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم دعم مدن مسير وقلين وبلطيم بعدد من معدات النظافة، من خلال التمويل الذاتي للمحافظة، كما سيتم دعم المدن بعدد من المعدات قريباً.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم دعم مسير بسيارة نقل القمامة حمولة 5 طن، وسيارة محمل عليها سلم كهربائي لرفع كفاءة الإنارة بمدينة مسير، كما تم دعم مدينة قلين بمكنسة جديدة لكنس الشوارع، كما تم تدعيم مدينة بلطيم بمكنسة لكنس الشوارع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه خطوة من ضمن خطوات تطوير منظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى لرفع المستوى العام للنظافة، موجهاً بعمل دوريات على مدار اليوم لتجوب الشوارع لرفع القمامة منها أولا بأول، وتوعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في أماكنها المخصصة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى العاملين بهذا القطاع الهام بكافة مراكز وقرى المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولى ملف النظافة اهتماماً كبيراً، وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مكنسه كهربائية لمدينة بلطيم
مكنسه كهربائية لمدينة بلطيم

 

مكنسة كهربائية لمدينة قلين
مكنسة كهربائية لمدينة قلين

 

سيارة سلم كهربائي
سيارة سلم كهربائي

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