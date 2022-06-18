محافظ كفرالشيخ: امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية لأجل خدمة أبنائنا الطلاب

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تعليم كفر الشيخ، انهى الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، موجهاً بتوفير كل سبل الراحة باللجان، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب.

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لرؤساء لجان الثانوية العامة، بحضور مصطفى مرعى، مدير عام التعليم الفنى، ورياض الشامى، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وشحاته خضر، رئيس مركز توزيع الأسئلة، والدكتور أمين إبراهيم، نائب مدير مركز توزيع الأسئلة، ومدراء الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه بتعقيم وتطهير الاستراحات واللجان بشكل دورى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الطلاب، مشيراً إلى أن تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالباً فقط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية انتهت من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بها، بناء على توجيهات وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 24 استراحة لرؤساء اللجان وملاحظى ومراقبى امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وكيل الوزارة، تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التى يحتاجها المقيمين بها لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء فترة إقامتهم، مؤكداً أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعى فى الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً، كما سيتم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن، والصحة، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدنى، والتأمين الصحى، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة

وأضاف عبدالله، أنه شكل لجان لمراجعة توفر كل الإجراءات الاحترازية بكل اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، كما شكل لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

وأكد وكيل الوزارة على دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، وأنه سيتم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، وجهاً بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة، وتم عمل محضر للطالب عند الكتابة على كتيب المفاهيم.

وقال عبدالله، أنه يطالب المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلى بالمسؤولية خلال سير الامتحانات، وتوفير الهدوء داخل اللجان، حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، موجهاً رؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان، وأن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة "البابل شيت".

وأضاف عبدالله، هناك عدد من التعليمات وردت من الوزارة لابد من اتباعها التأكد أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة "البابل شيت" وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين على صحة البيانات، ويلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة، "البابل شيت" سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.