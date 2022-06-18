اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس العلاقات الحكومية فى شركة أمازون لبحث سبل التعاون

السبت، 18 يونيو 2022 03:17 م
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس العلاقات الحكومية فى شركة أمازون لبحث سبل التعاون جانب من اللقاء
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية فى شركة أمازون، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة. 
 
واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس قطاع العلاقات الحكومية فى شركة أمازون، عدداً من المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخراً، وساهمت في إحداث نقلة نوعية بمحافظة بورسعيد خاصة في مجال الصناعة والتجارة،  مشيراً إلى أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة لتكون في مصاف المدن الصناعية. 
 
ومن جانبها، وجهت هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية فى شركة أمازون، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الترحيب والاستقبال، مشيدة بالتطور الذي حققته محافظة بورسعيد خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات، والذي أهلها لتكون مدينة نموذجية من الطراز الأول، معربه عن فخرها بالتعاون مع محافظة بورسعيد.
 
 

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