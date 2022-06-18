محافظ المنيا يناقش عددا من القضايا بمختلف القطاعات الخدمية مع نواب البرلمان

واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، استقبال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بهدف تحقيق المصلحة العامة التى تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة فى إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المنيا ومغاغة ومطاى، ضم كل من النائبة سلوى أبو الوفاء، والنائب أشرف الأحمداوى، والنائب كريم بدر.

استمع المحافظ لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالى، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، وبهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.