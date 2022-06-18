محافظ القليوبية: 112 لجنة تستقبل 428870 طالبا بامتحانات الثانوية العامة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تبدأ فى 20 يونيو الجارى وتنتهى فى 21 يوليو القادم.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة للامتحان ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد، كما أكد الهجان على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار فى عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة فى الازعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبى ومشرفى اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًا، منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأكد، أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ، مشيرا إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.