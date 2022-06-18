محافظ القاهرة يؤكد على جاهزية اللجان لامتحانات الثانوية العامة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ بعد غدٍ الإثنين، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 105966 طالبا وطالبة من 33 إدارة تعليمية موزعين على 297 لجنة بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى 57357 ، منهم 31323 طالبا وطالبة علمى علوم ، 20747 طالبا وطالبة علمى رياضة ، و45622 طالبا وطالبة أدبى بإجمالى 97692 طالبا وطالبة بالإضافة إلى 8304 طلاب وطالبات بالمدارس الدولية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وأكد محافظ القاهرة، بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز 64 إستراحة للمراقبين منها 34 استراحة للرجال ، و30 استراحة للسيدات مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم .