محافظ الشرقية يلتقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكهرباء القناة للارتقاء بالمنظومة

الشرقية ايمان مهني

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، في حضور المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، وذلك لبحث ومناقشة سُبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة.

إستهل المحافظ اللقاء بتهنئة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بهام منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والسداد وحسن الأداء والعمل على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

واطلع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء محافظ الشرقية على خطة عمل قطاع الكهرباء وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، وتمت الإشارة إلى أنه جار تنفيذ عدد 10 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه، للنهوض بمنظومة الكهرباء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.