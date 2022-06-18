محافظ الأقصر يستقبل سفير الهند خلال زيارته قبل احتفالية اليوم العالمى لليوجا

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سفير دولة الهند بجمهورية مصر العربية السيد أجيت جوبت، الذى يزور الأقصر للمشاركة فى فعاليات احتفالية اليوم العالمى الثامن لليوجا المقرر إقامتها غدًا الأحد 19 يونيو 2022 بمعبد الكرنك.

وعبر السفير الهندى عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر وإقامة احتفالية اليوم العالمى الثامن لليوجا بتلك المدينة التاريخية، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة وروعة المعالم الأثرية المختلفة التى شاهدها.

وأوضح السفير الهندى خلال اللقاء، أن الأمم المتحدة أصدرت فى عام 2014 قراراً باعتبار يوم 21 يونيو من كل عام اليوم العالمى لليوجاـ وأن هذا القرار حظى برعاية 177 دولة عضو فى الأمم المتحدة، ومن بينها جمهورية مصر العربية، وكان الهدف من هذا القرار هو رفع وزيادة الوعى بشأن الفوائد القيّمة لممارسة اليوجا والترويج عالمياً لتبنى أسلوب حياة صحى وسلمى يقوم على ممارسة اليوجا.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالسفير الهندى وإقامة احتفالية اليوم العالمى لليوجا على أرض محافظة الأقصر، متمنيا زيادة سبل التعاون مع الجانب الهندى خاصة فى مجال السياحة ورغبته فى زيادة أعداد السائحين القادمين من الهند إلى مدينة الأقصر.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخى بين محافظة الأقصر وإحدى المدن الهندية المشابهة، وإمكانية التنسيق لعقد ورش تدريب اليوجا داخل المحافظة بالتنسيق مع الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية.