اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 03:19 م
أكرم القصاص
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محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات الرصد والتصدي للتعديات ومخالفات البناء.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 03:03 م
محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات الرصد والتصدي للتعديات ومخالفات البناء.. صور جانب من حملات الرصد والتصدي للتعديات ومخالفات البناء
أسيوط فريق المحافظات

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار حملات الرصد والمتابعة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وجهات الولاية، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذاً لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نظمت حملة برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بالقرى التابعة للمركز وأسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 2 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية الواسطى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط 2 حالة تعدى على أرض زراعية ومخالفات بناء بقرية جرف سرحان وذلك خلال حملة برئاسة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة نواب المركز ومسئولى الإزالات وحماية الأراضى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح محافظ أسيوط أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول ميدانيا لرصد ومتابعة وإزالة أية تعديات جديدة فى مهدها على الفور فضلا عن إزالة كافة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة مؤكدًا أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.

 

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حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(1)

 

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حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(3)

 

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حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(4)

 

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حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(2)

 

حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(5)
حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(5)

 

حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(6)
حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(6)

 

حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(7)
حملة-ازالات-بديروط-والفتح-(7)

 


اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط

التعديات على الأراضي الزراعية

أملاك الدولة

البناء المخالف

اسيوط



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