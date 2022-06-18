محافظ أسيوط: تنفيذ خطة لتوزيع كميات أكبر من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً

وقد ناقش الاجتماع خطة مديرية التضامن الاجتماعي استعداداً لعيد الأضحى المبارك والتنسيق مع جمعية الأورمان لتنفيذ فاعليات ومبادرات وتوزيع اللحوم على الأسر والأشخاص الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع لتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والوقوف بجانبهم في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على الأحوال الإقتصادية بالبلاد وتوفير حياة كريمة لهم ، موضحاً أن مشروع صك الأضحية يعمل على تحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية سواء للمضحي عن طريق وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيه أو المستفيد وذلك من خلال تحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم.
وشدد محافظ أسيوط ، على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والوقوف بجانبهم في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على الأحوال الإقتصادية بالبلاد وتوفير حياة كريمة لهم موضحاً أن مشروع صك الأضحية يعمل على تحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية سواء للمضحي أو المستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً وذلك من خلال وصول لحوم أضحية المضحي إلى مستحقيه.
وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه تم اطلاق خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي التي تم طرحها هذا العام ٢٠٢٢ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بأسيوط ، لتوزيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك والعمل على سد الفجوات التنموية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق برنامج "تكافل وكرامة" واستكمال تنفيذ برامج المبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً ، مضيفاً أن "صك الأضحية" مشروع انساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً لدعم غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.
لقاء-التضامن-والاورمان-مع-الوزير-المحافظ--(1)
لقاء-التضامن-والاورمان-مع-الوزير-المحافظ--(2)
لقاء-التضامن-والاورمان-مع-الوزير-المحافظ--(3)
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