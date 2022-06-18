محافظ أسيوط: تنفيذ خطة لتوزيع كميات أكبر من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط على استمرار تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية وتنفيذ خطة لتوزيع كمية أكبر من اللحوم على الأسر الاكثر احتياجاً في القرى والنجوع والعزب لإدخال الفرحة والسعادة عليهم من خلال الهيئات والمديريات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والفعاليات التي تقدم خدمات للمواطنين بكافة القطاعات مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تجاه المواطنين والمجتمع والعمل على الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاءه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط.

وقد ناقش الاجتماع خطة مديرية التضامن الاجتماعي استعداداً لعيد الأضحى المبارك والتنسيق مع جمعية الأورمان لتنفيذ فاعليات ومبادرات وتوزيع اللحوم على الأسر والأشخاص الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع لتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والوقوف بجانبهم في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على الأحوال الإقتصادية بالبلاد وتوفير حياة كريمة لهم ، موضحاً أن مشروع صك الأضحية يعمل على تحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية سواء للمضحي عن طريق وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيه أو المستفيد وذلك من خلال تحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم.

وشدد محافظ أسيوط ، على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والوقوف بجانبهم في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على الأحوال الإقتصادية بالبلاد وتوفير حياة كريمة لهم موضحاً أن مشروع صك الأضحية يعمل على تحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية سواء للمضحي أو المستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً وذلك من خلال وصول لحوم أضحية المضحي إلى مستحقيه.

وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه تم اطلاق خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي التي تم طرحها هذا العام ٢٠٢٢ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بأسيوط ، لتوزيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك والعمل على سد الفجوات التنموية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق برنامج "تكافل وكرامة" واستكمال تنفيذ برامج المبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً ، مضيفاً أن "صك الأضحية" مشروع انساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً لدعم غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.

وأضاف محمد سعد مدير جمعية الأورمان بأسيوط أن الجمعية تواصل تنفيذ الفاعليات والمبادرات بمراكز وقرى المحافظة بالاضافة إلى الاستعداد لحلول عيد الأضحى المبارك وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمؤسسات وهيئات المجتمع المدني وهو ما يظهر جلياً في تقديمه لسبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطط الموضوعة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين موضحاً ان الجمعية سوف تقوم بذبح 40 عجل في مجازر محافظة أسيوط خلال أيام العيد وذبح عجول خلال أيام التشريق في دولة البرازيل نصيب محافظة أسيوط منها 800 عجل حيث يوجد لدينا 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 2250 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 750جنيها في أول مرة ثم يدفع 300 جنيها شهريأ لمدة 5 شهور، و"صك مستورد كبير" بقيمة 2950 جنيها ويدفع المتبرع 750جنيها في أول مرة ثم يدفع 400جنيه كل شهر لمدة 5شهور، و"صك بلدي" بقيمة 3600 ويدفع المتبرع "الصك البلدي" 1100جنيها ويدفع كل شهر 500جنيه لمدة 5شهور.



لقاء-التضامن-والاورمان-مع-الوزير-المحافظ--(1)



لقاء-التضامن-والاورمان-مع-الوزير-المحافظ--(2)