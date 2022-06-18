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متحدث "الصحة": الحصول على لقاح كورونا إلزامى رغم رفع قيود السفر.. فيديو

السبت، 18 يونيو 2022 10:01 ص
متحدث "الصحة": الحصول على لقاح كورونا إلزامى رغم رفع قيود السفر.. فيديو الدكتور حسام عبد الغفار
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن رفع إجراءات قيود السفر والحجر الصحي على المصريين والأجانب، قائلا: "هذا القرار يؤكد أن الدولة لا تتحرك إلا وفق معلومات ودراسات وأبحاث موثقة ودقيقة.. وكل قرار تتخذه الجهات المعنية هدفه الحفاظ على الصحة العامة، ويكون وفق أبحاث موثقة، توفر المعرفة بالفيروس وطرق انتقاله ودراسة الوضع الوبائي عالميا وفى مصر، وزيادة المقاومة والمناعة المجتمعية ودراسة المتحورات المرتبطة بهذا الفيروس".

وأضاف خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى: "نتحرك بشكل منظم في ملف كورونا، ومتابعة دقيقة جدا لكل الأوضاع.. وجود لقاحات كورونا ساهم في إصدار قرار تخفيف قيود السفر.. والحصول على اللقاح هو خط الدفاع الأول والثاني والثالث ضد الإصابة الشديدة أو ارتفاع معدلات الوفيات.. وانتشار التطعيم ساهم في تخفيف الإصابات وبالتالي علينا الحصول على التطعيم لأنه الوسيلة الفعالة الآمنة والتطعيم إلزامي لتحقيق الصحة العامة وصحة جميع المواطنين".

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "استراتيجية التعامل مع كورونا لم تعد صفر إصابات حاليا، ولكن صفر الاحتياج لدخول المستشفيات وصفر وفيات.. والحمد لله حققنا جزء كبير جدا من هذا الأمر.. معدلات دخول المستشفيات هي أقل المعدلات منذ بدء الجائحة".


حسام عبد الغفار

وزارة الصحة

كورونا

قيود كورونا

صباح الخير يا مصر

القناة الأولى

اليوم السابع بلس



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