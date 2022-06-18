ماريو الإيطالى ينهى حياته بطريقة قانونية بضغط إصبعه على حقنة مميتة

فاطمة شوقى

حصل فيديريكو كاربوني، المعروف باسم "ماريو"، على إذن من المحكمة الدستورية فى إيطاليا لإنهاء حياته بمساعدة طبية ، ليصبح أول مريض ينتحر بطريقة قانونية، وكانت عملية الانتحار تحت إشراف طبى ولكن المريض نفسه هو من ضغط بأصبعه الوحيد الذى يمكن تحريكه، لحقن الدواء المميت فى شرايينه.

توفي "ماريو" - الاسم المستعار للمصاب بالشلل الرباعي الذي تستخدمه وسائل الإعلام الإيطالية للإشارة إلى حالته -منزله بعد حقنه بحقنة قاتلة، وبذلك أصبح أول إيطالي يحصل على مساعدة في إنهاء حياته في البلاد ، كما أعلنت جمعية لوكا كوشوني ، المنظمة التى تدافع عن تقنين القتل الرحيم.

تم إجراء عملية الانتحار بمساعدة طبية تحت الإشراف الطبي للدكتور ماريو ريتشيو، على الرغم من أن "ماريو" نفسه هو من ضغط ، بإصبعه الوحيد الذي يمكن أن يتحرك ، بمضخة تسريب ، ليحقن الدواء المميت في شرايينه.

وكان فيديريكو كاربوني (44 عاما)، يعمل سائق شاحنة حين أصيب بالشلل الرباعي في عام 2010، بعد حادث مروري تعرض فيه لكسر في العمود الفقري، وطلب كاربوني مرارا من السلطات الصحية الحصول على إذن باللجوء إلى المساعدة على إنهاء حياته. وقد رفض هذا الإذن إلى أن تدخل فريق محامين تابع للجمعية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2019 ، أدخلت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد ، استثناءً لـ المرضى الذين بقوا على قيد الحياة بسبب العلاجات ومع أمراض مزمنة لا يتم الشفاء منها ، وتعتبر مصدر معاناة جسدية ونفسية يعتبرونها غير محتملة، إلا أن القانون الإيطالى يعاقب حتى الآن على إنهاء الحياة بمساعدة الغير بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 12 عاما.