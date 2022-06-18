ماتفيينكو: انسحاب روسيا من المنظمات الدولية غير وارد

وكالات

نفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو نية روسيا الانسحاب من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى ومنظمة الصحة العالمية.

وصرحت ماتفيينكو فى مقابلة مع تاس على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادى الدولي: "ليس هناك حديث عن انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى ومنظمة الصحة العالمية حتى الآن".

وأشارت إلى وجود بعض التساؤلات حول عمل هذه المنظمات، وأنه لم تتم مناقشة انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولى، ومنظمة الصحة العالمية بعد، لكن لا يزال هناك عدد من الأسئلة حول عملهم.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا بحاجة إلى عضوية هذه المنظمات، قالت ماتفيينكو: "يفقد عدد من المنظمات الدولية الأهداف والغايات القانونية التى تم إنشاؤها من أجلها، وتواجه مثل هذا الضغط الهائل، هذا هو الأساس بالنسبة لنا لتدقيق أنشطة هذه المنظمات، والأهم بالنسبة لنا معانى وفرص العمل".

وقالت: "لطالما بقيت معانى التعاون، والفرص، ومساحة الحوار، فإننا بالطبع سنواصل التفاعل وستستمر الحياة".