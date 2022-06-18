كيف تؤثر مشروبات الطاقة على الجسم؟.. اعرف الإجابة

كتبت إيناس البنا

مشروبات الطاقة هي عنصر أساسي لأولئك الذين يحتاجون إلى مشروب يحتوي على الكافيين لمنح عقولهم وجسمهم دفعة قوية، ولكنها تكون محملة بالسكر والكافيين، من المعروف أن هذه المشروبات تعزز الأداء الرياضي وتعزز الإنتاجية أيضًا.

ومع ذلك ، غالبًا ما يتم وضعهم في موضع جدل بسبب العديد من الدراسات التي تربطه بخطر زيادة الوزن وتراكم الدهون في البطن وحتى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفقا لموقع " verywellhealth"، تحتوي بعض أنواع مشروبات الطاقة على 21 ملعقة صغيرة من السكر وكمية من الكافيين تعادل ثلاثة أكواب من القهوة - مجتمعة، يمكن أن يضر هذا أكثر مما ينفع.

وفقًا لخبراء جامعة يورك، من المرجح أن يعاني عشاق مشروبات الطاقة من مشاكل النوم والتهيج والصداع، وهذا يزيد أيضًا من مخاطر عادات التدخين والشرب.

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على الجسم؟



يمكن أن يستمر تأثير مشروبات الطاقة لمدة تصل إلى 12 يومًا، وفيما يلى الجدول الزمني عن كيفية تؤثر مشروبات الطاقة على الصحة ساعة بساعة.

أول 10 دقائق



يبدأ الكافيين في دخول مجرى الدم مما يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

أول 45 دقيقة



تصل مستويات الكافيين إلى ذروتها لتحسين التركيز واليقظة.

أول 50 دقيقة



يمتص الكافيين يبدأ الكبد في الاستجابة بامتصاص السكر.

ساعتنا



هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه انهيار السكر - عندما تنخفض مستويات السكر في الدم وقد يشعر المرء بالتعب.

خمس إلى ست ساعات



يقلل محتوى الكافيين في الدم بنسبة 50٪.

12 ساعة



بعد 12 ساعة من الانتهاء من المشروب، يخرج الكافيين عن مجرى الدم حسب العمر والنشاط.

12-24 ساعة



الآن ، قد يبدأ المرء في تجربة أعراض الانسحاب مثل الإمساك والصداع والتهيج.

من سبعة إلى اثني عشر يومًا



بحلول هذا الوقت ، يصبح الجسم متسامحًا مع جرعة الكافيين اليومية.