كورونا طويلة المدى.. نصائح للتعامل مع الأعراض المستمرة للفيروس

كتبت إيناس البنا

إذا كنت قد أصبت بـ COVID-19 وما زلت تعاني من أعراض عصبية مثل الصداع والأرق وانخفاض التركيز، فأنت لست وحدك.

كشفت دراسة جديدة أن الأعراض العصبية لعدوى كورونا تستمر في غالبية الناقلات لمسافات طويلة حتى بعد 6 أشهر من الشفاء من المرض.

حدد الباحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، الذين أجروا دراسة طولية لتتبع الأعراض طويلة المدى لـ COVID-19 ، مجموعة جديدة من المركبات طويلة المدى مع أعراض حركية وإدراكية متقدمة، نُشرت النتائج في دورية Annals of Clinical and Translational Neurology في 15 يونيو 2022.

الأعراض العصبية الشائعة في عدوى كورونا الطويلة



بالنسبة للدراسة حسب موقع " thehealthsite" ، تم تجنيد 56 مريضًا من كورونا يعانون من أعراض عصبية بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021، في بداية الدراسة ، أفاد 89٪ من المشاركين بأنهم يعانون من التعب و 80٪ أبلغوا عن صداع، وكان ضعف الذاكرة والأرق وانخفاض التركيز من الأعراض العصبية الشائعة الأخرى المرتبطة بعدوى كورونا

بعد ستة أشهر ، أبلغ ثلث المشاركين فقط عن شفاء كامل للأعراض، وأبلغ ثلثاهم الباقون عن أعراض عصبية مستمرة ، على الرغم من أن شدتها قد تضاءلت في معظم الحالات، خلال 6 أشهر ، كانت الأعراض الأكثر انتشارًا بين مصابى كورونا COVID-19 الطويلة هي ضعف الذاكرة وانخفاض التركيز.

لاحظ الباحثون أنه لا يوجد لدى أي من المرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة أي تاريخ من الحالات العصبية الموجودة مسبقًا قبل الإصابة بـ COVID-19 .

والمثير للدهشة أن فريق البحث وجد أيضًا نمطًا ظاهريًا جديدًا داخل المجموعة، أفاد 7% من المشاركين أنهم عانوا من مجموعة من الأعراض التي لم يتم تحديدها سابقًا والتي تضمنت عجزًا إدراكيًا ورعاشًا وصعوبة في التوازن.

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