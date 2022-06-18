"كنوز الأرض الحمراء".. مبادرة للقضاء على المخلفات البلاستيكية في شواطئ جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

دشنت محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، وجمعية تنمية وطن، مبادرة "كنوز الأرض الحمراء"، لتنظيف الشواطئ من المخلفات البلاستيكية، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقام الشباب المشارك في المبادرة بجمع المخلفات البلاستيكية من على شاطئ طور سيناء العام، وجمعها في أكياس، ونقلها بواسطة سيارات حملة النظافة التابعة للوحدة المحلية لمدينة طور سيناء إلى مقلب المخلفات الخاص بالمدينة لفرزها تمهيدًا لإعادة تدويرها، وذلك بحضور اللواء عماد فكري نائب رئيس مدينة الطور، وأحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة شيماء القصاص، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن، ومحمد الحجاوي منسق المبادرة.

وقال أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وتنفذها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية تنمية وطن، منذ أكثر من 16 يومًا جرى خلالهم تنظيم ورش عمل لتدوير المخلفات، ومعسكرات خدمات عامة، بمشاركة أكثر من 50 شابا وفتاة.

وأوضح وكيل مديرية الشباب والرياضة أنه يجري حاليًا جمع المخلفات البلاستيكية من على الشواطئ، وتوعية المواطنين المتواجدين على الشواطئ بأهمية الحفاظ على البيئة، والمساهمة الإيجابية والفعالة في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لمؤتمر المناخ المقرر انطلاقة في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكد أن المبادرة ستغطي كافة مدن المحافظة، بهدف تنمية الوعي البيئي لدى المواطنين، وإشراك الشباب في كافة القضايا التي تخص المجتمع، وخاصة قضايا المناخ التي أصبحت تهدد العالم.

وقالت الدكتورة شيماء القصاص، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن، إن المبادرة جرى إطلاقها ضمن برنامج "نحو الجمهورية الجديدة" التابع لوزارات الشباب والبيئة، وتهدف إلى الحفاظ على الكنوز الطبيعية التي حبي الله بها محافظة جنوب سيناء من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومسببات خلل النظام البيولوجي.

وأوضحت أن نشاط المبادرة لا يتوقف على جمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها فقط، وإنما تتضمن أيضًا حملات لتوعية الشباب والأطفال، والمواطنين المترددين على الشواطئ، ودورات تدريبية للشباب، ويجري إطلاقها في مدن طور سيناء، شرم الشيخ، دهب.

على جانب أخر أعرب الشباب المشاركين في المبادرة عن سعادتهم بالمشاركة في تلك المبادرات الداعمة للبيئة، والتي من شأنها نظافة الشواطئ وتوعية المواطنين بالحفاظ على نظافتها، وتكوين رؤية إيجابية نحو الاهتمام بنظافة المناطق العامة