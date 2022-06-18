قنا تُنهى استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم انتهت من كافة الاستعدادات لبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، والتى سوف تبدأ الإثنين المقبل الموافق 20 من شهر يونيو الجارى، وتستمر حتى الخميس الموافق 21 من شهر يوليو المقبل.

وأضاف "الداودي" أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات هذا العام بلغ 16 ألفا و504 طلاب وطالبات، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 40 استراحة لإقامة المراقبين.