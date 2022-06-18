اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 08:03 م
أكرم القصاص
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قنا تُنهى استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

السبت، 18 يونيو 2022 07:01 م
قنا تُنهى استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة صورة أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم انتهت من كافة الاستعدادات لبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، والتى سوف تبدأ الإثنين المقبل الموافق 20 من شهر يونيو الجارى، وتستمر حتى الخميس الموافق 21 من شهر يوليو المقبل.

 

وأضاف "الداودي" أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات هذا العام بلغ 16 ألفا و504 طلاب وطالبات، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 40 استراحة لإقامة المراقبين.


قنا

امتحانات الثانوية العامة

مراقبي الثانوية العامة

لجان امتحانات الثانوية العامة



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