قبل موته بدقائق..رسالة أول مريض يتخلص من حياته بطريقة قانونية بإيطاليا (فيديو)

فاطمة شوقى

ترك فيديريكو كاربوني، المعروف باسم "ماريو"، أول مريض ينتحر بطريقة قانونية فى إيطاليا، رسالة مسجلة قبل وفاته بدقائق، قال فيها: "آمل أن يستغرق الأمر مع الأشخاص الذين يتبعون طريقى وقتا أقل بكثير".

وقال ماريو فى رسالته قبل وفاته "كونى الأول فى إيطاليا، استغرق الأمر منى 20 شهرا، ولكن آمل أن يستغرق الأشخاص القادمون الذين يتبعون طريقى وقتا أقل بكثير"، حسبما نقلت صحيفة "الرريفورميستا" الإيطالية.

وأضاف ماريو: "20 شهرًا ، بالنسبة للمرضى والمعاناة، هي حقًا طويلة جدًا"، وتم تسليم الفيديو إلى فيلومينا جالو، السكرتيرة الوطنية لجمعية لوكا كوشوني، الإيطالية Luca Coscioni ، وهي منظمة ناضلت للدفاع عن حقه في الموت.

توفي "ماريو" - الاسم المستعار للمصاب بالشلل الرباعي الذي تستخدمه وسائل الإعلام الإيطالية للإشارة إلى حالته - في منزله بعد حقنه بحقنة قاتلة، وبذلك أصبح أول إيطالي يحصل على مساعدة في الانتحار في البلاد .

تم إجراء عملية الانتحار بمساعدة طبية تحت الإشراف الطبي للدكتور ماريو ريتشيو، على الرغم من أن "ماريو" نفسه هو من ضغط، بإصبعه الوحيد الذي يمكن أن يتحرك، بمضخة تسريب، ليحقن الدواء المميت في شرايينه.

وكان فيديريكو كاربوني (44 عاما)، يعمل سائق شاحنة حين أصيب بالشلل الرباعي في عام 2010، بعد حادث مروري تعرض فيه لكسر في العمود الفقري، وطلب كاربوني مرارا من السلطات الصحية الحصول على إذن باللجوء إلى المساعدة على الانتحار. وقد رفض هذا الإذن إلى أن تدخل فريق محامين تابع للجمعية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2019 ، أدخلت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد، استثناءً لـ المرضى الذين بقوا على قيد الحياة بسبب العلاجات ومع أمراض مزمنة لا يتم الشفاء منها ، وتعتبر مصدر معاناة جسدية ونفسية يعتبرونها غير محتملة، إلا أن القانون الإيطالى يعاقب حتى الآن على الانتحار بمساعدة الغير بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 12 عاما.