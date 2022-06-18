وأضاف باندي - خلال مناسبة أقيمت في أكاديمية القوات الجوية بمدينة /حيدر آباد/ حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /السبت/ - أن من بين المجالات التي تخضع للإصلاحات، تنمية القدرات مع التركيز على الاعتماد على النفس، لافتا إلى أن الضباط الشباب سيكونوا قادرين على قيادة التغييرات.



وأشار باندي إلى أن حدود بلاده النشطة والتهديدات الأمنية الداخلية التي تمثل تحديًا تتطلب مستوى عال للغاية من الاستعدادات التشغيلية، مؤكدا أن تسخير التكنولوجيا والاستفادة منها لم تعد خيارا لكن مطلب أساسي.