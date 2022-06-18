فتوى تلزم وزير التعليم بدفع 300 ألف جنيه لمدرس في الإسكندرية

كتب - أحمد عبد الهادى - كريم صبحى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى: التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأداء كامل مبلغ التعويض المقضي به بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 202 /7/7، في الاستئنافين رقمي (٧٣١٩) لسنة 75 ق، و(79) لسنة 76 ق، والمتضمنين دفع مبلغ 300 ألف جنيه لأحد المدرسين بالإسكندرية، كتعويض له عن الأضرار التي أصابته من أحد الطلاب .

تعود وقائع الفتوى إلى أن محمد ع، المدرس بمدرسة طلعت مصطفى الإعدادية الخاصة للبنين بمدينة الإسكندرية، أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم (230) لسنة2018، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد ح- ولي أمر الطالب محمود ح، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا إليه مبلغا مقداره خمسمائة ألف جنيه، تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته من قبل الطالب/ محمود .

وذلك على سند من أنه في أثناء وجوده بالمدرسة المذكورة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٤، وتوجهه إلى الفصل لإلقاء الدرس، شاهد الطالب خارج الفصل فطلب منه الدخول فلم يمتثل فأمره بالتوجه إلى مدير المدرسة، فالتقط الطالب عصا غليظة واعتدى بها عليه، فأصابه في عينه اليسرى إصابة نتج عنها عاهة مستديمة مقدرة بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة، وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسكندرية باختصام مدير المدرسة المذكورة، وطلبا الحكم بأن يؤدي إليهما ما عسى أن يحكم به من تعويض في تلك الدعوى.