فتح أبواب ستاد القمة بين الأهلى والزمالك فى الرابعة عصرا أمام الجماهير

كتب محمود عبد الراضي

حالة من الترقب الشديد يعيشها جماهير الكرة المصرية، قبل لقاء القمة المرتقب غدا الأحد، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر فتح أبواب ستاد السلام أمام الجماهير في الرابعة عصرًا حتى قبيل انطلاق المباراة، مع تشديد الإجراءات على الأبواب وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة، وعلى رأسهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.