غلق وتشميع 9 قاعات أفراح مخالفة بطريق المريوطية فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى



شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على قاعات الأفراح بطريق المريوطية للوقوف على مدى قانونيه عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ذلك الشأن.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بغلق وتشميع 9 قاعات أفراح مخالفة شملت قاعات ( وادى الملوك والفيروز والخديوى وروفان ودريم والملوك ونرفانه والعمدة والأميرة ) مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل وتلقى شكاوى المواطنين بشأنهم.

وأسفرت الحملات عن مصادرة بعض محتويات القاعات بإجمالى حوالى 500 حالة شملت كراسى حديد بأنواعها وترابيزات وسماعات دى جى ومضخمات صوت وباور.

جاءت الحملات التى شنتها محافظة الجيزة بقيادة السادة محمد نور الدين السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ونواب رئيس المركز بكافة قطاعاته وشرطة المرافق.

وسوف تواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.