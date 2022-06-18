اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى واعتماد وثيقة جديدة

السبت، 18 يونيو 2022 11:40 ص
غدا.. اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى واعتماد وثيقة جديدة مبنى الخارجية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد غدا الأحد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج ، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أوروبية أن اجتماع مجلس الشراكة سيتطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية.

وستخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما سيتطرق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027 ، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين

 


مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

مصر

2027



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة