اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 10:17 ص
أكرم القصاص
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عضو النواب اليمني: جولات مجلس القيادة تساهم بزيادة الدعم والمساندة لبلادنا

السبت، 18 يونيو 2022 10:04 ص
عضو النواب اليمني: جولات مجلس القيادة تساهم بزيادة الدعم والمساندة لبلادنا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
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أكد عضو مجلس النواب اليمني أحمد عباس البرطي اليوم السبت أن جولات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعدد من أعضاء المجلس والوفد المرافق له إلى عدد من الدول العربية ومنها الكويت والبحرين ومصر من المقرر أن تساهم في زيادة الدعم والمساندة لبلادنا ومواجهة الأوضاع المؤلمة التي يعيشها الشعب اليمني وما خلفته الحرب المدمرة طوال 8 أعوام مضت.


وقال البرطي - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الإخبارية" - "إن الدور الذي يقوم به الرئيس العليمي منذ توليه القيادة بعد مشاورات الرياض عظيم"، لافتا إلى أن العليمي رجل المرحلة الصعبة ومن العقول الوطنية المنفتحة التي تحمل مشروع إعادة الاستقرار في اليمن وإنهاء الحرب والمضي نحو سلام عادل ومستدام وإخراج اليمن من دوامة الحرب المدمرة.


وأكد النائب اليمني دعم البرلمان المطلق لجهود الرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لما من شأنه المصلحة العليا للوطن والشعب الذي هو في أمس الحاجة إلى الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والخدمية وإعادة تعمير ما دمرته الحرب.


مجلس القيادة اليمني

جولات مجلس القيادة اليمني

اليمن

النواب اليمني



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