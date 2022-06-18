عاهل الأردن الملك عبدالله يطمئن هاتفيا على صحة العاهل المغربى

كتب محمد جمال

أجرى ملك الأردن عبدالله الثانى اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، اطمأن خلاله على صحته، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، وأعرب ملك الأردن، خلال الاتصال السبت، عن تمنياته للملك محمد السادس بالشفاء العاجل، وبدوام الصحة والعافية.

وكان قد أعلن الديوان الملكى المغربى،فى وقت سابق، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.

وقال الدكتور لحسن بن اليمنى الطبيب الشخصى للملك، وفق بيان للديوان الملكى، إن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.