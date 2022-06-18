اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عاهل الأردن الملك عبدالله يطمئن هاتفيا على صحة العاهل المغربى

السبت، 18 يونيو 2022 10:23 م
عاهل الأردن الملك عبدالله يطمئن هاتفيا على صحة العاهل المغربى عاهل الأردن الملك عبد الله
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى ملك الأردن عبدالله الثانى اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، اطمأن خلاله على صحته، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، وأعرب ملك الأردن، خلال الاتصال السبت، عن تمنياته للملك محمد السادس بالشفاء العاجل، وبدوام الصحة والعافية.

وكان قد أعلن الديوان الملكى المغربى،فى وقت سابق، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.

وقال الدكتور لحسن بن اليمنى الطبيب الشخصى للملك، وفق بيان للديوان الملكى، إن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.


الأردن

المغرب

الملك محمد السادس

فيروس كورونا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة