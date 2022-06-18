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طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الأحياء

السبت، 18 يونيو 2022 04:04 ص
طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الأحياء امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى اليوم السبت طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمى امتحاناتهم فى مادة الأحياء. 
 
الجدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  
 
و تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري. 
 
اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين. 

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانويه الازهريه



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