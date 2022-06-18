ضبط 900 قطعة مستحضرات تجميل بالوادى الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من ضبط إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الخارجة قيادة (سائق) وبرفقته "مالكها" مقيمان بأسوان، محملة بــ (275 كرتونة بداخلها مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية – 5 كرتونة بداخلها ألعاب نارية بإجمالى عدد 900 قطعة مختلف الأنواع والأحجام).

وبمناقشتهما أقرا بأن تلك المضبوطات تخص (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان)، وأنه إتفق مع مالك السيارة المشار إليها على نقل المضبوطات من مخازن كائنة بدائرة قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد ملك (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخارجة بالوادى الجديد)، وذلك لنقل المضبوطات إلى محافظة الجيزة وتسليمها له.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من مالكى المخازن، وبمواجهتهما أقرا بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما أضافا بأن المضبوطات مهربة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.