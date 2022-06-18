ضبط موظف بإحدى النقابات اختلس 800 ألف جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة الأمن جهود مكافحة جرائم الإستيلاء على المال العام، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولى إحدى النقابات بقيام رئيس اللجنة النقابية التابعين لها "فرع سوهاج" ومقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بتحصيل مبالغ مالية بلغت (800,245 ثمانمائة ألف ومئتان وخمسة وأربعون جنيه) قيمة إشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة المشار إليها، وعدم توريدها بخزينة النقابة وإستيلائه على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى تحصيل مبالغ مالية قيمة إشتراكات خاصة بالأعضاء وقيامه بإختلاس تلك الأموال والإستيلاء على قيمتها لنفسه، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.