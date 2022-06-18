ضبط شخص يفك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج أجهزة استقبال مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية، حيث أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل إلكترونيات لبيع أجهزة إستقبال "الريسيفر"- كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المُجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبط المذكور وعٌثر بداخل المحل عمله على ( 22 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت ومُجهزين لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – 12 أنتنه للإتصال بالإنترنت – 4 فلاشة ذاكرة تخزين تحوى برامج سوفت وير لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.