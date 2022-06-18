اليوم السابع
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ضبط سائق تاكسي صدم مواطنا بسيارته لاختلافهما على الأجرة في السويس

السبت، 18 يونيو 2022 02:25 م
ضبط سائق تاكسي صدم مواطنا بسيارته لاختلافهما على الأجرة في السويس قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله قيام سائق سيارة أجرة بالاصطدام بأحد المواطنين عقب نزوله من السيارة.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين)، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة القسم ، وعقب وصوله حدث خلاف بينه وبين قائد السيارة على قيمة الأجرة ، فقام الأخير بالإصطدام به ، عمداً مما أسفر عن إصابته بسحجات.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة ومالكها ،وبسؤاله قرر أن السيارة كانت بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة السويس) ويعمل عليها كسائق، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.
 
 

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