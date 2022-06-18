ضبط جرائم أموال بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

استهدفت أجهزة الأمن البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (56) متهما، وبحوزتهم (34 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 56 قطعة سلاح أبيض، و ضبط (35) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4650) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (473) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – المنيا – كفر الشيخ – الدقهلية – السويس – القليوبية – الشرقية – قنا – دمياط – سوهاج – بورسعيد – الأقصر – جنوب سيناء - البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – بنى سويف) ، وبحوزتهم (289 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1171) قطعة سلاح نارى أبرزها (104بندقية آلية – 2 رشاش - 63 مسدس – 142 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 860 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 130 خزينة) وضبط (1318) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (32) متهم إعترفوا بإرتكاب (39) حادث سرقة متنوع، وضبط (180) قضية أحداث، وكشف غموض (86) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (136) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (590616) حكم قضائى ، بينها (2335) حكم جناية ، و(207340) حكم حبس، و(299005) حكم غرامة، و(81936) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات أسفرت عن ضبط (20) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1977 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 266,895 جنيه)، وضبط (15) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (235160 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (10334) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1374٫296) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (275) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (285٫324 طن- 188502 عبوة غذائية – 152401 قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (95) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (4,794 طن – 8861 عبوة زيت تموينى – 2406 قطعة – 2350 رغيف خبز – 56 بطاقة ذكية)، وضبط (4209) مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (14٫68 طن – 250 قطعة)، وضبط (18) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (59٫021 طن)، وضبط (2450) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت (271٫166 طن – 3380 عبوة – 37585 قطعة)، وضبط (265) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (1187 عبوة)، وضبط قضية فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت (20 طن، وضبط (121) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (133٫937 طن – 221000 لتر – 8676 عبوة - 2788 قطعة –3318٫280 متر) سلع مُدعمة متنوعة، وضبط (47) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (36متهم) ، (9 مركبات) .. بمضبوطات بلغت (366 طن ، و562 كيلو جرام - 30 طن "دقيق أبيض").

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (85126) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71,923,994) مليون جنيه.

ونجحت الجهود في ضبط (1669) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,816,586,470) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (11,377,570) مليون جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (57) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (78,441,238 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (49) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة(عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (53,410,238 مليون جنيه).

وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (8) متهمين ، إرتكبوا (5) وقائع، وضبط (1429) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي قضايا المصنفات تم ضبط (241) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (162) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات أبرزها (وحدات معالجة مركزية – تابلت – هواتف محمولة – راوتر – أجهزة لاب توب – أجهزة هارد ديسك – أنتنا – جهاز "نانو بيم" لتوزيع ترددات الشبكة لمسافات بعيدة) ، وكذا ضبط (79) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تمثلت فى (ضبط وإتخاذ الإجراءات قبل عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص).

وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (603) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1651) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(373) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (167) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(44) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (602) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1555) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (7200,313 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (1354,102 كيلو جرام)، وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" وزنت (150 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب "البانجو" وزنت (125كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (40,732 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (15٫211 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (9,166 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (8,773 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (375 جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (20 جرام). و( 19,566 ألف قرص ترامادول مخدر) و (18٫979 ألف قرص كبتاجون مخدر) و (14٫529 ألف قرص مؤثر مخدر) و (1300 قرص إكستاسى "خبوط" مخدر و إبادة مساحة (125 فدان و23 قيراط و11سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر وضبط قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (50) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (386,000,000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية بإجمالى (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (770 كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط (303646) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (62454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2168موقف عشوائى) وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (424 سيارة – 50 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (11982) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (149) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (329) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (329) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين صلاحيتهم وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4261) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (210) سائق منهم، كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة تم ضبط عدد (1937) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (2328) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط عدد (4581) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (4894) مخالفة ملصقات وضبط عدد (99) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (380) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (665) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1354) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (24) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (68) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (674) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.