ضبط القائمين على مواقع لبيع أجهزة للغش فى امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني، إنه يتم تأمين لجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بقوات شرطية نظامية وبحثية برئاسة ضابط مباحث وضابط نظام تحت اشراف مأمور القسم أو المركز.

وأضاف الخبير الأمني في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تستخدم التقنيات الحديثة لرصد نشر أي معلومة خاصة بامتحان أى مادة وتحدد من سرب ومن نشر ويتم ضبطه فى الحال وهناك حالات كثيرة تم ضبطها أثناء وجودها بلجنة الامتحان ومعها الوسيلة الإلكترونية التى تم بموجبها تسريب الامتحان او جزء منه واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية في الأعوام السابقة.



ولفت الخبير الأمني، إلى أن الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة استهدفت المواقع التي تبيع أجهزة خاصة بالغش فى الامتحانات بصورة يصعب اكتشافها.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.