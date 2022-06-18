"صرف لإسكندرية" يتابع فى جولة ميدانية تنفيذ مشروع صرف قرية "أبيس الثانية"

الاسكندرية جاكلين منير

تابع المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بمنطقة أبيس الثانية موقف المشروع المنفذ بالدفع النفقى لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية، واستمع إلى مشاكل أهل المنطقة ومطالبهم.

ووجه نافع، المقاول المنفذ للمشروع بالعمل على مدار 24 ساعة للتعجيل بالانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع للبدء فى المرحلة الثانية منه فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين.

جدير بالذكر أن المشروع الحالى بمنطقة أبيس الثانية لزيادة أقطار الشبكة إلى 900 مم يتبعه المرحلة الثانية لإنشاء الفرعات بخلاف محطة المعالجة، لخدمة المنطقة بصرف صحى متكامل.