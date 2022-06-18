"صدمته سيارة وهو رايح الامتحان".. أسرة طالب الأزهر بالإسكندرية تروى التفاصيل

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة الطالب إبراهيم على طالب جامعة الأزهر الذى لقى مصرعه أثناء ذهابه إلى الامتحانات بكلية الزراعة جامعة الأزهر من محل إقامته بقرية البنجر غرب محافظة الإسكندرية.

وقال على محمد محمود عامل بمعهد عبد الباسط عبد الصمد بمنطقة البنجر غرب محافظة الإسكندرية إن نجله إبراهيم الطالب بالفرقة الأولى كلية الزراعة جامعة الأزهر كان متجها من السكن الذى يقيم فيها أمام كلية الأزهر إلى أداء الامتحانات بصحبة زملائه فى الكلية وأثناء مروره فى الشارع صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة.

وأضاف والد طالب الأزهر لـ "اليوم السابع"، أن الخبر وصل له وهو بالعمل بأن نجلى صدمته سيارة فهرولت مسرعا إلى محافظة القاهرة وتوجهت إلى المستشفى لإجراء جثة ابنى وبها الكثير من الاصابات تهشم فى الرأس والصدر وكسر فى الذراعين والقدمين ولكن للأسف لم يتم ضبط السيارة المتسببة فى قتل نجلى حتى الآن وتحرر محضر بالواقعة رقم 2497 لسنة 2022 إدارى قسم شرطة ثان مدينة نصر.

وأشار على محمد إلى أنه يعمل صباحا فى معهد عبد الباسط عبد الصمد الأزهرى بقرية وبعد الانتهاء من عمله يقوم ببيع مثلجات الايس كريم من أجل الإنفاق على أبنائه وخاصة إبراهيم الذى كان يتمنى أن يراه عالما فى الأزهر ويوفر كل من يستطيع من قوت يومه من أجل توفير مصاريف الكلية فى جامعة الأزهر" موضحا "أن إبراهيم كان يتمنى بعد التخرج أن يكون معيدا بالجامعة وكان يلقى حب الجميع من أقاربه وأهل قريته ربنا يرحمه ومطالبا ضبط المتسبب فى مصرع وتقدم بالشكر لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمود المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر لإرسالهم برقية عزاء لنعى نجلى.

وأضافت والدة طالب الأزهر أن نجلها كان قريب منها جدا ويقبل رأسها ويديها مطالبا منها الدعاء له وكنت دائما ادعو له بأن ربنا يوفقه فى حياته قائلة اللى صدمه بالسيارة يمكن لو كان أخدوه للمستشفى يمكن كان لسه عايش احنا تعبنا كثير فى تربية أولادنا عشان نشوفهم حاجة كبير تنفعنا وتنفع المجتمع.

يذكر أن جامعة الأزهر قدمت برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور ناصر البكرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسعيد محمد على عبد الرحيم أمين عام الجامعة بواجب العزاء لأسرة "شهيد العلم" الطالب إبراهيم على محمد محمود الطالب المقيد بالفرقة الأولى بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، الذى توفى اليوم فى حادث سير فى الطريق العام خلال توجهه لأداء الامتحان.

وأبلغ رئيس الجامعة تعازى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأسرة الطالب عليه رحمة الله وعبر رئيس الجامعة عن صادق تعازيه فى وفاة ابن من أبنائه انتقل إلى جوار ربه قائلا: "لا نقول إلا ما يرضى ربنا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وأن يلهمنا جميعا وأسرته وأساتذته ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وطالب رئيس الجامعة الجهات المختصة بسرعة ضبط الجانى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حتى يكون هناك ردع وعدم الاستخفاف بحياة المواطنين.