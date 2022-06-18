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صحيفة كييف إندبندنت: عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا

السبت، 18 يونيو 2022 10:34 م
صحيفة كييف إندبندنت: عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية على أوكرانيا
كتب محمد جمال

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أفادت صحيفة "كييف إندبندنت"، اليوم السبت، بأن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل للأسرى، وحسب الصحيفة الأوكرانية، أعادت روسيا 5 أفراد أوكرانيين أسرى إلى كييف في 18 يونيو مقابل 5 أفراد روس أسرى، وفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفقًا للدفاع الأوكرانية، كان قد تم أسر 4 من المدنيين المفرج عنهم أثناء القتال في منطقة كييف.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، قال إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يتحقق أي تقدم على هذا المسار بعد.

وأضاف بيسكوف "لا يمكن استبعاد المفاوضات أبدا.. والتقدم غير موجود كالسابق".

يذكرأن، كشف مجلس الأمن الأوكراني، اليوم السبت، عن تعرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي لـ 5 محاولات اغتيال منذ بداية الحرب الروسية على بلاده، وفقًا لـ"العربية".

وفي مارس الماضي، ذكرت تقارير إخبارية أن زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب الروسية.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الكرملين أرسل مجموعة من مرتزقة "فاجنر" وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات باتت بالفشل وجرى إحباطها من طرف العناصر المناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وكان زيلينسكى الذى نادرًا ما يتنقل خارج العاصمة كييف منذ بدء الغزو الروسي، أجرى اليوم السبت، زيارة لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا.

وتعد هذه المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

ووفقا لمكتب الرئاسة الأوكرانية، تفقد زيلينسكي الدمار في ميكولايف جراء المعارك، كما كرم عددا من القادة العسكريين في ميكولايف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشاد بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي، بعد أن أيدت دول التكتل من بروكسل، وضع أوكرانيا على قائمة مرشحي العضوية الأبرز.


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