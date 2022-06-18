اليوم السابع
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شاهد رد فعل طلاب الثانوية الأزهرية على أسئلة مادة الأحياء فى سوهاج.. لايف

السبت، 18 يونيو 2022 12:28 م
شاهد رد فعل طلاب الثانوية الأزهرية على أسئلة مادة الأحياء فى سوهاج.. لايف طلاب الثانوية الأزهرية
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان بث مباشر .. شاهد رد فعل طلاب الثانوية الأزهرية على أسئلة مادة الأحياء فى سوهاج حيث تناول البث أراء الطلاب حول مادة الأحياء والتي أكد الطلاب أن المادة صعبة وأكد البعض الأخر أن الأمتحان متوسط.

ومن جانبهم أكد الطلاب أن الأمتحان لمادة الأحياء اليوم جاءت صعبة جدا جدا وتحتاج طالب أكثر من متفوق لحلها وأن الأسئلة جاءت بشكل غير مباشر وبعض الطلاب أكد أن الإمتحان متوسط وبمكن حله بينما أكد أحد الطلاب الإمتحان كان سهلا.

يذكر أن  اليوم السبت أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمى امتحاناتهم فى مادة الأحياء وبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية. 

 و تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

 اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.

 


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