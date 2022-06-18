اليوم السابع
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شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة وأعياد الميلاد.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 05:00 ص
شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة وأعياد الميلاد.. صور شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد
شمال سيناء - محمد حسين

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أصبح شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء ، واجهة مفتوحة لتنظيم افراح الزواج ، وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد واللقاءات المهمة وكذلك الاجتماعات وحفلات التكريم والتخرج وغيرها  .

واجمع عددا من اصحاب مشروعات تقديم الخدمات الخاصة على الشاطئ والتى تنتشر على طول الشاطئ  ، ان عددا من الكافيهات جهزت اماكن لهذه الحفلات والمناسبات السعيدة ويستقبلون المحتفلين وضيوفهم بنظام تقديم الخدمة لهم من مشروبات ومأكولات  .

كما ان القائمين على هذه المشروعات الخاصة زينوها بديكورات من الطبيعة وبما يتناسب مع كل مناسبة وطبيعة المكان بشكل جمالى واضواء متنوعة الألوان  .

ويقوم اصحاب هذه المشروعات بتوفيرها بأسعار مخفضة عن قاعات الأفراح ويستفيد منها اصحاب المناسبات السعيدة وتأتى حفلات الخطوبة فى مقدمتها بينما يشارك اصحاب مناسبات اخرى فى استغلالها من المحتفلين بأعياد الميلاد وحفلات التخرج وحفلات التكريم وغيرها .

ووفقا لبيانات محافظة شمال سيناء ، ان اهم شواطئ محافظة شمال سيناء بمدينة العريش هى من الغرب للشرق " المساعيد و ظلال النخيل والايوبى والخلفاء وغرناطة وأبو صقل والريسة"

كما يوجد شاطئ ومصيف رمانة التابع لمركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء .



 

شاطئ العريش (1)
شاطئ العريش (1)

 

شاطئ العريش (2)
شاطئ العريش (2)

 

 

شاطئ العريش (3)
شاطئ العريش (3)

 

 

شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (1)
شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (1)

 

 

شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (2)
شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (2)

 

 

شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (3)
شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (3)

 

 

شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (4)
شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (4)

 

 

شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (5)
شاطئ العريش واجهة مفتوحة للأفراح وحفلات الخطوبة واعياد الميلاد (5)

 


 


شاطئ العريش

شمال سيناء

البحر المتوسط

حفلات الخطوبة



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