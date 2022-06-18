سكرتير مساعد قنا يتابع سير العمل بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا

قنا صابر سعيد

بناءا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع محمد صلاح أبوكريشة سير العمل بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، للإطمئنان على انتظام معدلات الإنتاج ومخزون العلف، رافقه ورده بدوى مدير المشروعات وعدد من المشرفين على تشغيل محطة الألبان رقم 1، ومشروع إنتاج البيض .



استهل السكرتير العام المساعد جولته بتفقد محطة الألبان رقم 1، والتى تضم 20 عنبر للأبقار الحلابة بإجمالى 426 رأس، تُنتج 5.5 طن ألبان يوميا ، بالإضافة إلى مجموعة من العنابر المخصصة للعجول الرضيعة، وخلال الجولة، تابع " صلاح " سير العمل بالمحلب الآلى، واستمع إلى شرح تفصيلى حول مراحل الحلب، بدءا من تجهيز الأبقار وحتى نقل الألبان إلى مصنع الألبان ، كما قام بالمرور على عنابر الأبقار الحلابة للإطلاع على أنظمة التغذية وكميات العلف المقدمة للأبقار ، كما اطلع على مخازن العلف المُلحقة بالمحطة للإطمئنان على مخزون العلف ، ووجه العاملين بالمحطة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، وتعقيم المحلب وأدوات الحلب .





وعقب ذلك توجه " السكرتير العام المساعد" لمشروع إنتاج البيض حيث تفقد عنابر الإنتاج ، مشيرا إلى أنه يضم 3 عنابر ، تصل طاقتهم الإستيعابية إلى 20 ألف دجاجة، تُنتج 30 مليون بيضه سنويا، مؤكدا أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي، والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، و مزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.



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