زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر دولة الأرجنتين، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.
يذكرأن، أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "إيلوكوس سور" بشمال الفلبين والمناطق المجاورة لها الخميس الماضى.
وأوضح المعهد حسبما ذكرت شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 63 كيلومترا شمال غرب مدينة كاندون، وعلى عمق 14 كيلومترا .. فيما رجح المعهد عدم وقوع أضرار جراء الزلزال، لكنه نصح المواطنين بتوقع حدوث توابع زلزالية.
جدير بالذكر أن الفلبين تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة