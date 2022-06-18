زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين

وأوضح المعهد حسبما ذكرت شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 63 كيلومترا شمال غرب مدينة كاندون، وعلى عمق 14 كيلومترا .. فيما رجح المعهد عدم وقوع أضرار جراء الزلزال، لكنه نصح المواطنين بتوقع حدوث توابع زلزالية.



جدير بالذكر أن الفلبين تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.