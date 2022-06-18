"زراعة بورسعيد" تحصل على شهادة الأيزو كأول مديرية خدمية بالجمهورية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور حسني عطية عزام، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، عن حصول مديرية الزراعة ببورسعيد على شهادة الأيزو، كأول مديرية بين مديريات محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حسني عطية، أنه بعد 6 شهور من التكاتف بين جميع العاملين بالمديرية، ودعم كامل من الوزارة وكذا محافظة بورسعيد، تصبح مديرية الزراعة ببورسعيد أول مديرية خدمية وأول مديرية زراعة تحصل على شهادة الايزو على مستوى الجمهورية.

وتقدم مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، بالشكر للسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولقيادات وزارة الزراعة وعلى رأسهم الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

كما تقدم بخالص الشكر لجميع العاملين بمديرية الزراعة والذين أخلصوا العمل، لاسيما المهندسة حنان مسعد مدير إدارة التخطيط، والمهندس إيهاب السبع مسؤول الجودة بالمديرية وجميع الإدارات التى تعاونت لإنجاز هذا العمل (المكافحة - مركز المعلومات -الإنتاج الحيواني - المحاصيل السكريه - البساتين الشؤون المالية - شؤون المقر - الاراضى والمياه - مركز بورسعيد - الشؤون الإدارية، وكل العاملين والعاملات بالمديرية).