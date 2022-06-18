رياضة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن الوعي السياحي بمركز شباب الحسينات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مركز شباب الحسينات بمدينة الطود ندوة تثقيفية عن الوعي السياحي بمحافظة الأقصر، وأهمية السياحة وكيفية التعامل مع السياح القادمين من الدول المختلفة لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية القديمة، والتي نالت محافظة الأقصر النصيب الأكبر من المواقع الأثرية والتاريخية شرقاً وغرباً.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تم تنظيم فعاليات ندوة تثقيفية عن الوعي السياحي بمحافظة الأقصر، لدعم الشباب والفتيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، حيث تقدم محمود عبدالعزيز من مكتب وزارة السياحة بالأقصر بإلقاء المحاضرة، وذلك بحضور حجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الحسينات.

فيما عقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، فعاليات جلسة مائدة مستديرة مع بعض شركات القطاع الخاص بالأقصر، بهدف التعرف على منصة توظيف مصر ومبادرة "طور وغير"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتقدم أيمن حسين مسئول منصة التوظيف، خلال الجلسة، بتعريف المنصة وكيفية التسجيل عليها للشركات الباحثة عن الراغبين في الحصول على وظيفة وعن كيفية طرق البحث على المنصة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوظيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق منصة توظيف مصر، وهى منصة توظيف أطلقتها وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال الادارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب بهدف توفير فرص العمل المقدمة من الشركات والهيئات بالقطاع الخاص لكل الشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة تضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب وفي ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.



شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن الوعي السياحي (3)



شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن الوعي السياحي (2)