وأضاف شميهال - خلال مؤتمر قمة البنية التحتية البريطانية الأوكرانية أوردتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن الضربات الروسية قامت بتدمير أو ألحقت الأضرار بما لا يقل عن 45 مليون متر مربع من المساكن و 656 مستشفى وأكثر من 1200 مؤسسة تعليمية وما يقرب من 25 ألف كيلومتر من الطرق و 300 جسر و 12 مطارًا.



وقال شميهال إنه خلال الشهر المقبل، ستقدم الحكومة خطة إنعاش أوكرانيا-يونيتد24- وتدعوا البلاد للانضمام إلى تنفيذها بدء من اليوم.



وأوضح أن "بلاده تعتمد على نهج إقليمي، يتضمن رعاية إحدى الدول الشريكة لمنطقة أو صناعة معينة. ووافقت الدنمارك بالفعل على الاهتمام بإعادة إعمار منطقة ميكولايف. وستساعد دول البلطيق في استعادة منطقة جيتومير وإعادة بناء المدارس الأوكرانية. والجميع في أوكرانيا يعلم أن المملكة المتحدة، كما وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون، ستشارك في إعادة بناء وتطوير كييف ومنطقتها".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن أوكرانيا تطور خطة إنعاش طموحة وتعتقد أن الشركات البريطانية ستلعب دورًا رئيسيًا في عملية إعادة الإعمار هذه.



وأكد شميهال أن "اليوم يقف الشعب البريطاني وحكومته جنبًا إلى جنب معنا في هذا الوقت العصيب من تاريخنا. وأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك في المستقبل".

ولفت إلى أن الخبراء الدوليون والمفوضية الأوروبية يقدرون الحجم الإجمالي لبرنامج إعادة الإعمار بحوالي 500-600 مليار يورو.



وشدد رئيس الحكومة "لهذا السبب نقول إن انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة يمثل 50٪ من الانتصار أما الـ 50٪ الأخرى فهي استعادة دولتنا وإعادة بنائها وتطوير الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية".



ووفقًا لرئيس الوزراء، بدأت أوكرانيا بالفعل العمل على إعادة الكهرباء وإمدادات المياه والغاز وإعادة بناء الطرق والجسور والإسكان في الأراضي المحررة.



يذكر أنه سيعقد مؤتمر كبير حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب في مدينة لوجانو السويسرية يومي 4 و 5 يوليو، حيث سيتم تقديم خطة لإعادة بناء البلاد.



وفي سياق متصل، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، بدعم بروكسل لأوكرانيا لتصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتباره "إنجازًا تاريخيًا".



جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأوكراني خلال زيارته إلى مدينة ميكولايف الواقعة جنوب أوكرانيا، والتي تم تدميرها جراء العملية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن المفوضية الأوروبية، وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أوصت هذا الأسبوع بمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي؛ لكن القرار النهائي لا يزال بيد المجلس الأوروبي.



ميدانيا، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة هجومية روسية من طراز سو-25 في منطقة دونيتسك وألقت القبض على طيار.



وقال بيان للقوات الأوكرانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم - إنه "في منطقة دونيتسك، استخدم الجيش الأوكراني نظام الدفاع الجوي المحمول (إيجلا) لإسقاط طائرة سو-25".



وأفاد البيان بأن الطيار على قيد الحياة وأصيب بجروح جراء الهبوط وتم إسعاف الطيار.



جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية تزعم أنها قضت، في الفترة من 24 فبراير إلى 18 يونيو، على حوالي 33 ألفا و350 جنديًا روسيًا.