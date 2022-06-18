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رئيس مجلس الأمناء والآباء بالجيزة: متابعة جاهزية لجان امتحانات الثانوية

السبت، 18 يونيو 2022 02:10 م
رئيس مجلس الأمناء والآباء بالجيزة: متابعة جاهزية لجان امتحانات الثانوية ثانوية عامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكد بدوى علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، أنه يتم معاونة المديرية والإدارات التعليمية فى تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 استعدادا للامتحانات التى تنطلق 20 يونيو الجارى، موضحا أنه تم توفير احتياجات اللجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يتعاون أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين مع المدارس لتوفير احتياجاتها من المستلزمات الفنية.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة. 
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 

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