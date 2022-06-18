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رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

السبت، 18 يونيو 2022 11:49 ص
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة رئيس الوزراء- صوةر أرشيفية
كتبت هند مختار

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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، مشروعات مدينة العلمين الجديدة يرافقه عدد من الوزراء.
 
 
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماع الحكومة الأخير فى مقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة.
 

العلمين الجديدة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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