رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

كتبت هند مختار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، مشروعات مدينة العلمين الجديدة يرافقه عدد من الوزراء.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماع الحكومة الأخير فى مقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة.