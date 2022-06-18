الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة السبت، 18 يونيو 2022 11:49 ص رئيس الوزراء- صوةر أرشيفية كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، مشروعات مدينة العلمين الجديدة يرافقه عدد من الوزراء. وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماع الحكومة الأخير فى مقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة. العلمين الجديدة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات السبت، 18 يونيو 2022 11:26 ص بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى الجمعة، 17 يونيو 2022 04:51 م الحكومة تنفى شائعة اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بـ"إبرة" الجمعة، 17 يونيو 2022 11:41 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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